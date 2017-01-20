Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Washington'da Trump'ın Kabine Adayları İle) Görüşmelerimizde İkili...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Washington'da Trump'ın kabine adayları ile) Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar."