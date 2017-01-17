Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bağlamındaki etkinliklere katılmak üzere Washington'a gidecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 17-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bağlamındaki etkinliklere katılması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA