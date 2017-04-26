Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Sincar ve Karaçok Operasyonu) Bu Bölgede Operasyon Yapacağımızı ABD'ye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına tepki gösterdi ve şöyle konuştu: 'Bu yolla Türkiye'ye bir ceza vermeye çalışıyorsanız bu ters teper. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile çok yakın bir işbirliği içinde olduk. Reform sürecinde AB'den daha çok Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini dikkate aldık. Birçok yasal düzenlemeler, reformlar yaptık. Avrupa Konseyi ile aramızda çalışma grubu var. Genel sekreterle yakın işbirliğimiz var. Parlamentonun bu aldığı kararı kabul etmiyoruz bundan sonraki işbirliğimizi zayıflatan bir adımdır. Bu kurumla bazı konulardaki ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Buna bizi mecbur bıraktılar. Bizim arzu ettiğimiz bir şey değildi. Avrupa siyaseti çok değişiyor ve maalesef Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık İslam karşıtlığı Avrupa kurumlarına da sirayet etti'.'



SİNCAR'A HAVA HAREKATI



TSK'nın Sincar operasyonuyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele edeceğimizi her zaman söyledik. Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı her zaman herkese söylüyoruz. Operasyon yapacağımızı bizzat müttefikimiz olan ABD'ye bildirdik. Askerlerini sınırımızdan 20 – 30 km güneye çekmelerini de kendilerine söyledik. Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkezi ile paylaştık. Burada bir bilgi paylaşımı yok deniyorsa, buna katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Son birkaç hafta içinde ABD'li müttefiklerimize askeri ve diplomatik kaynaktan operasyon yapacağımızı defalarca bildirdik. Bizim gizli ajandamız yok. Buradan bize tehdit geliyor ve müdafaa meşru hakkımızdır." ifadelerini kullandı. - Özbekistan