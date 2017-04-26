Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sincar'a Yönelik Hava Harekatını Değerlendirdi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da
Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.