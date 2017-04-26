Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sincar'a Yönelik Hava Harekatını Değerlendirdi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sincar'a Yönelik Hava Harekatını Değerlendirdi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da
Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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