Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Riyad Hicap Ile Bir Araya Geldi
- Kabulden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hicab'ı uğurlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ile Dışişleri Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
- Kabulden detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hicab'ı uğurlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ile Dışişleri Resmi Konutu'nda bir araya geldi.