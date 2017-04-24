Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Riyad Hicap Ile Bir Araya Geldi

- Kabulden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hicab'ı uğurlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ile Dışişleri Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Riyad Hicap Ile Bir Araya Geldi

- Kabulden detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hicab'ı uğurlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ile Dışişleri Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

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