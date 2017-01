Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da - Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu terör örgütünden (FETÖ) sadece Türkiye içinde değil her yerde hesap sormaya devam edeceğiz çünkü terör örgütlerinin yeri bu tür ülkeler değildir. Terör örgütleri ancak dağlarda barınabilir." dedi.



Çavuşoğlu, Paraguay temasları kapsamında Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından iki mevkidaş, "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" ile "Hava Ulaştırma Anlaşması"nı imzaladı.



İmzanın ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Paraguay'ı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkileri geliştirme niyetlerinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.



İlişkileri nasıl geliştirecekleri konusunu detaylı olarak ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ticaret, diplomasi, güvenlik, hukuk, eğitim gibi her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Çavuşoğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Paraguay hükümetinin Türkiye ile dayanışması ve Türkiye'nin FETÖ'nün dış bağlantılarıyla mücadelesine destek vermesinden dolayı Paraguay'a teşekkür ettiklerini bildirdi.



Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga da konuşmasında Çavuşoğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.



Loizaga, bugün imzalanan anlaşmaların iş birliğinin artırılması yolunda önemli bir adım olduğunu da vurguladı.



"FETÖ nerede olursa olsun peşini bırakmayacağız"



Mevlüt Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, Paraguay'ın potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna işaret ederek, bunu yerinde de gördüklerini ve iş birliğini artırmayı planladıklarını belirtti.



Görüşmede ikili anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "THY ile Paraguay havayolları arasında code share (ortak uçuş) anlaşması müzakereleri devam ediyordu. Bugün bizim ziyaretimiz sırasında dışişleri bakanı imzaladı ve mektubu da bize verdi. Türk Hava Yolları'na da hayırlı olsun. Biliyorsunuz THY Latin Amerika coğrafyasında uçuş ve destinasyon sayısını artırmak istiyor. Biz de dışişleri bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği Türk Hava Yollarımıza veriyoruz." dedi.



Görüşmede bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "İki ülkede karşılıklı büyükelçilik açma kararı aldık. Onların daha önce önerisi vardı." diye konuştu.



Paraguay'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonra Türkiye'ye çok güçlü destek verdiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"New York'ta kendisine (Loizaga) burada FETÖ bağlantılı kişi ve kurumlarla ilgili bilgi sunmuştum. Çok yakından takip ediyorlar tüm kurumlarıyla beraber. O konuda bilgi verdi. Yine güncellenmiş listeyi kendisine bugün verdim. Burada FETÖ'ye karşı iş birliğimiz artarak devam edecek. FETÖ nerede olursa olsun peşini bırakmayacağız. Bu terör örgütünden sadece Türkiye içinde değil her yerde hesap sormaya devam edeceğiz çünkü terör örgütlerinin yeri bu tür ülkeler değildir. Terör örgütleri ancak dağlarda barınabilir. Şehirler değildir, demokratik medeni ülkeler değildir. Paraguay'ın da bu konuda hassas olduğunu görmek ayrıca bizi mutlu etti."