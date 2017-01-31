Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Amerika turu kapsamında Paraguay Temsilciler Meclisi Başkanı Hugo Velazquez ile bir araya geldi.



Ulusal Kongre binasında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin mevcut durumu ve artırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.



Görüşmenin arından Meclisi gezen Çavuşoğlu, Velazquez'den Temsilciler Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Bu görüşmeyle Paraguay temaslarını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu, Asuncion'dan Güney Amerika turunun üçüncü ayağı olan Dominik Cumhuriyeti'ne hareket edecek.



1 ve 2 Şubat tarihlerinde Dominik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak Çavuşoğlu, 3 Şubat'ta da Meksika'yı ziyaret edecek.