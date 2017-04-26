Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da resmi temaslarda bulundu. Çavuşoğlu temaslarına dair fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ve Özbekistan Senatosu Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev ile görüştü.



Görüşmeler dair Çavuşoğlu şu mesajları paylaştı:



"Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabulümüzde, Özbekistan'la ilişkilerimizi daha geliştirme hususunu ele aldık."



"Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki temasları güçlendirmek üzere mevkidaşım Kamilov'la bir İşbirliği Programı imzaladık. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'la ortak basın toplantısında, Taşkent'teki temaslarımız hakkında basını bilgilendirdik."



"Taşkent'teki temaslarımıza Özbekistan Senatosu Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev ile görüşmemizle devam ettik."