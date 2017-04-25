Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar temaslarının ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.



Bakan Çavuşoğlu, Taşkent temasları kapsamında ilk olarak Türk ve Özbek iş adamlarıyla görüştü.



Çavuşoğlu, görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılabilecek adımlara ilişkin iş adamlarının görüşlerini dinledi.



Temasları çerçevesinde Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ve Senato Başkan Yardımcısı Sadık Safayev ile bir araya gelecek Çavuşoğlu daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.



Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da geliştirilmesi imkanlarının değerlendirileceği görüşmelerde ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.