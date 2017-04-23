Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'a Gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da geliştirilmesi imkanları değerlendirilecek; iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.



Açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi öngörüldü. Söz konusu ziyaretin, Türk ve Özbek halkları arasındaki çok yönlü yakın bağlardan güç alan ilişkilere ivme kazandıracağı aktarıldı. - ANKARA