Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Operasyonlar Önümüzdeki Süreçte de Devam Edecek."

Türkiye Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"DEAŞ, YPG ,PKK, DHKP-C terör örgütlerine yönelik mücadelemiz içeride ve dışarıda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de devam edecek." dedi.



Türkiye Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu bugün İstanbul'da başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Orta Amerika ülkelerinin Dışişleri Bakanları katıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'ye Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra operasyon gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini şeklindeki soruya, "Türkiye sınırlarımızın içerisinde ve ötesinde tüm terör örgütleriyle mücadele ediyor. ve bu mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. ve bu güne kadar DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Sadece Suriye'de 3 bine yakın DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Irak'da da 700 yüzden fazla yine Başika kampımızdan DEAŞ'a yönelik operasyonlarımızla 700'den fazla teröristi öldürdük. Ayrıca 4 bin civarında yabancı terörist savaşcısını ülkemizde yakaladık. Bir kısmını geldikleri ülkelere onların polisine ve istihbaratına ve büyükelçiliklerine bilgi vererek iade ettik, geri gönderdik. Bir kısmı da bizde şuan tutuklu ve Türkiye'ye giriş yasağı listesinde 55 bin kişi var. Yani biz DEAŞ terör örgütünün dışarıdan kaynak elaman sağlamasını da engelleyen ülkelerin başında olduk. Diğer taraftan bu terör örgütünün ideolojisini de öldürmek için çok etkin çalışıyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz bu terör örgütünün İslam dini ile bir ilgisinin olmadığını zira İslam'ın manası barış demektir. ve bizim dinimiz islam bir kişinin bile öldürülmesinin tüm kainatın yok olması olarak değerlendirir. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü müslümanları ve bizim dinimiz İslamı temsil edemez bunlar terör örgütüdür. Diğer taraftan YPG, PKK, DEAŞ bunlara yönelikte mücadelemiz devam ediyor içeride ve dışarda. Önümüzdeki süreçte de devam edecektir" şeklinde konuştu.



BM'de FETÖ ile ilgili alınan kararı da değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"DEAŞ terör örgütü kadar FETÖ'da tehlikelidir. FETÖ'da dinimiz İslam'ı kullanarak bizim ülkemiz ve tüm dünya da 170 yakın ülkede sinsi faaliyetlerini bu güne kadar yürütmüştür ve bazı uluslar arası örgütlere de sızmıştır. ve şimdi bir çok ülkede bu terör örgütüne yönelik özellikle Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü tüm dünya görmüştür. Ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve hangi istihbaratların bu örgütü kullandığını bir çok ülke görmeye başladı. Dolayısıyla FETÖ'ya bağlı kuruluşları ya devralıyorlar, ya kapatıyorlar. Tabi Uluslar arası örgütler de tedbir alıyor. ve bu anlamda Birleşmiş Milletlerin de bu terör örgütüne bağlı veya bunla iktisaplı örgütleri bünyesinden atması son derece doğaldır. BM ekonomik ve Sosyal işler komitesi nezdindeki istişari statüleri kaldırılmıştır. Oylama da yapılmamış oy birliği ile kabul edilmiştir. Daha önce danışma kurulunun bir kararı vardı o zaman bazı ülkelerin veya bir ülkenin tereddütü olmuş olabilir ama dün oylamaya bile gerek kalmadı oy birliği ile FETÖ iktisaplı bu kuruluşların bu statüsü sonlandırıldı. ve bizim girişimiz sonucunda oldu."dedi. - İSTANBUL