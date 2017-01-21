Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Telefon Trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, Kanada Dışişleri Eski Bakanı Dion, İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Alfredsdottir, Romanya Dışişleri Eski Bakanı Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Judeh ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Dışileri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Vaşington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün (20 Ocak) Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi arayarak kendisini yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun, ayrıca Kanada Dışişleri Eski Bakanı Stephane Dion ve İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Lilja Alfredsdottir'yi arayarak görevleri esnasında dayanışmaları ve katkıları için muhataplarına teşekkür edip iyi dileklerini ilettiği öğrenildi.



Çavuşoğlu, benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de Romanya Dışişleri Eski Bakanı Lazar Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Naser Judeh ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. - ANKARA