Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Nun Sandığından 'Evet' Çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıktan 'evet' çıktı.



Eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Türkler Mahallesi'nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2334 nolu sandıkta oyunu kullanmıştı. Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıkta kayıtlı 387 seçmenden 330'u oy kullandı. Saat 17 00 itibarıyla açılan sandıktaki sayım sonucuna göre sandıktan 174 'evet','139' hayır çıktı, 17 oy ise geçersiz sayıldı. - ANTALYA