Çavuşoğlu'nun Sandığından 'Evet' Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıktan 174 'evet', '139' hayır çıktı. 17 oy ise geçersiz sayıldı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah saat 09.45 sıralarında eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Türkler Mahallesi'nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2334 nolu sandıkta oyunu kullanmıştı. Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıkta kayıtlı 387 seçmenden 330'u oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle sandıktaki sayım sonucuna göre sandıktan 174 'evet', '139' hayır çıktı. 17 oy ise geçersiz sayıldı.