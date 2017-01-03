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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'a Gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'a Gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak’ta New York’a gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'a Gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevini devralmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak 2017 tarihinde New York'u ziyaret edecektir" denildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres'in güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları belirtildi. - ANKARA

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