Dısişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. - ANKARA