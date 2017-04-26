Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Kamilov Ortak Basın Toplantısı (2)
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kamilov'un salondan ayrılması TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kamilov'un salondan ayrılması TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.