Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Kamilov Ortak Basın Toplantısı (2)

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kamilov'un salondan ayrılması TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Kamilov Ortak Basın Toplantısı (2)

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kamilov'un salondan ayrılması TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.

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