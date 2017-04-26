Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Kamilov Ortak Basın Toplantısı (1)
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelmesi İmza töreninin gerçekleştirilmesi Abdulaziz Kamilov'un konuşması TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelmesi
İmza töreninin gerçekleştirilmesi
Abdulaziz Kamilov'un konuşması
TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.