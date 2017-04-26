Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Kamilov Ortak Basın Toplantısı (1)

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelmesi

İmza töreninin gerçekleştirilmesi

Abdulaziz Kamilov'un konuşması

TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ortak basın toplantısı düzenledi.