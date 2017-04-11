Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Italya'da: "Esed Rejiminin Elinde Hala Kimyasal Silah Kapasitesi Var"
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının Suriye özel oturumuna katılmak için İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının Suriye özel oturumuna katılmak için İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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