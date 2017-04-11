Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun çağrısı üzerine G7 bakanları ile Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katarlı mevkidaşları, Suriye meselesinin ele alındığı özel oturumda bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu da programa dair Twitter hesaından "İtalya'daki Fikirdaş Ülkeler Toplantısında, Suriye'deki son gelişmeleri ve önümüzdeki dönemi değerlendirdik" mesajı ile fotoğraflar paylaştı - Çakır