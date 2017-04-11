Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Esed rejiminin devam edemeyeceğini belirterek, bir an önce geçiş hükümetinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Dönem başkanı İtalya'nın Lucca kentinde ev sahipliği yaptığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Suriye konusunda fikirdaş ülkeler özel oturumuna katılan Çavuşoğlu, toplantıdan sonra Türk basın mensuplarına açıklama yaptı.



Çavuşoğlu, Suriye konusunda fikirdaş ülkelerin, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması ve ABD'nin müdahalesi sonrası durum değerlendirmesinde bulunduğunu aktararak, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 toplantısından sonra biliyorsunuz Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova ile konuşulması gereken konuları konuştuk. Artık bu rejimle Suriye'nin devam edemeyeceği aşikardır. ve bu konuda geçiş hükümetini bir an önce hayata geçirmek gerekir. Suriye'nin geleceğini garanti altına almak için siyasi süreci işletip, ateşkesi tam anlamıyla tüm ülkede sağlamak lazım. Bu arada, terör örgütleriyle de DAEŞ ve El Nusra ile de mücadeleye devam." ifadesini kullandı.



"Masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor"



Toplantıda Türkiye'nin görüşlerini aktardıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sadece kimyasal silahlarla değil tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin, muhalefeti vurmaya, masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Çünkü ateşkesten bu yana rejim, sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Bombalama yapıyor, tankları, varil bombalarını kullanıyor. Bunların da engellenmesi gerekir." diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda Suriye'de diğer riskleri de gündeme getirdiklerini bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Burada özellikle İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Artık, Esed'siz bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini de keza vurguladık. Fikirdaş ülkeler, aşağı yukarı bu meyanda görüşlerini belirttiler. Ama biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı sonuç getirici müzakerelerin başlaması gerekiyor. Şu anda, rejimin oyalama stratejilerini de artık sonlandırmamız gerekiyor. Gerçek anlamda geçiş hükümeti ve anayasa, seçimler, bu aşamaya doğru Suriye'nin gitmesi lazım. Başta da söylediğim gibi bunlar yapılırken, DAEŞ gibi terör örgütleriyle de devam edilmesi gerekiyor."



Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin yine kimyasal silah saldırısı düzenleme olasılığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bizim de elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde halen bu kapasite var. Kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Daha önce rejim 2013'te kimyasal silah kullandıktan sonra uluslararası örgütlerin çabası olmuştu kimyasal silahların Suriye'den temizlenmesi ve rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili. Öyle görünüyor ki, ya rejim burada yine dürüst davranmadı ve bu kimyasal silahların bir kısmını vermedi ya da daha sonra rejim bunu bir yerden elde etti, birileri verdi. ya onu destekleyen ülkeler ya da gruplar, terör örgütleri rejimin yanında kim varsa… Bunlardan almış olabilir. Bu iki seçenek dışında başka seçenek yok. ya o zaman vermedi ya da daha sonra bir şekilde bunları elde etti. Bunun tekrar kullanılmasının da engellenmesi gerekiyor. Esed rejimi gitmediği sürece tüm riskler var olduğu gibi hatta artarak devam eder. Bu da Suriye'nin geleceği için sağlıklı bir durum değil."