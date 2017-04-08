Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnşallah Suriye'ye İstikrar, Barış Gelir ve İnşallah Suriye'nin...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı."