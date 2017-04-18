Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, "Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz. Bizimle ilişkileri sağlıklı olarak götürebilmek için bizi eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonunun raporu ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



Suriye'deki mülteci sorununa ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Şu andaki Avrupa, mülteciler yeter ki bize gelmesin, isterse ölsün, isterse savaşta ölsün, isterse Türkiye'de ölsün, isterse açlıktan ölsün, yeter ki bize gelmesin anlayışında olduğu için tepki göstermiyor." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Yalnız Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir insanlık suçudur. Yani nefret suçudur. Hedef göstermedir ve hiç ahlaki değildir." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda güçlendikçe daha bağımsız hareket etmeye başlamasının ve diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin, Avrupa tarafından "eksen kayması" olarak tanımlandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu şu demektir. Ben senin patronunum. Yani sen bana bağlı kalmalısın." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğuna ve Avrupa'nın da bundan çok rahatsız olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlenmesinin Avrupa'nın aleyhine olmadığını ve Türkiye'nin kimsenin aleyhine kararlar almadığını belirtti.



AB'nin kendi politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, AB'nin ekonomi, güvenlik ve entegrasyon politikalarının başarısız olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye eşit ve onurlu bir şekilde üye olmak istediğinin altını çizerek, Türk halkının kendisine olan güvenini yeniden kazandığını ve dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.



"Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz. Bizimle ilişkileri sağlıklı olarak götürebilmek için bizi eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız." diye konuşan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye şantaj yaparak bir yere varamayacağını ifade etti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin vize serbestisi ile ilgili son teklifini AB'ye vereceğini belirterek, "Artık kararlarını versinler. Evet ya da hayır. Hayır diyorlarsa diğer anlaşmalar da, geri kabul de, göç anlaşması da iptal olacak." dedi.



AB'nin Türkiye'yi Müslüman bir ülke olduğu ve Almanya-Fransa dengesini bozarak Avrupa Parlamentosunda ön sırada yer alacağı için üye olarak kabul etmek istemediğine vurgu yapan Çavuşoğlu, AB'nin bu politikalarının artık yürümediğini kaydetti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani bir dış politika yürüttüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası konularda objektif bir tutum sergilediğini bildirdi.



(Bitti)