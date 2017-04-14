Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Rakka'da PYD/YPG ile iş birliği yapması halinde bunun Suriye'nin geleceği için çok tehlikeli ve riskli olacağını belirterek, "Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü de sağlamaz. ABD'nin, sadece Rakka'yı temizlemekle değil Suriye'nin geleceğini planlamakla yükümlü olduğunu da bilmesi lazım. Bilmemiz lazım. Bunu da hep birlikte başarmamız lazım. Terör örgütleriyle değil." dedi.



Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



ABD yönetiminin "Suriye'deki vahşi iç savaşın bitirilmesi" yönündeki açıklamaları hakkında Çavuşoğlu, Suriye'deki vahşi savaşı durdurmak için çok geç kalındığını söyledi.



Ateşkes ve çözüm için birçok çaba sarf edildiğini ancak halen ihlallerin devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, biran evvel ateşkesin tam olarak sağlanması ve siyasi çözümün başarılması gerektiğini ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyaretini değerlendiren Çavuşoğlu, "Umarım burada pozitif gündem için ve gerçekten Suriye'nin geleceği düşünülerek, kendi ajandalarını ön plana çıkararak değil, yol haritası konusunda en azından samimi bir görüş alışverişinde bulunmuşlardır." diye konuştu.



Suriye meselesinin sadece bu iki ülkeyi değil, aynı zamanda tüm ülkeleri ilgilendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Böyle büyük bir sorunu çözmek için tabii ki ABD ve Rusya'nın rolü önemli ama Türkiye de bugün Suriye konusunda en önemli aktör haline geldi. Bir çözüm için tüm bu ülkelerle (ilişkilerimizi), diğer bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı bir kenarda tutarak sürdürmek isteriz." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığının İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklamasının, Rusya tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelip tedavi olan kişiler üzerinde kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını incelemenin Sağlık Bakanlığının görevi olduğunu vurguladı. Kimyasal silahın kullanımı konusunda kimsenin tereddüdü kalmaması için soruşturmanın yapılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütünün bu anlamda objektif bir görev yaptığını ifade etti. Çavuşoğlu, kendilerinin de Türkiye olarak bu kuruluşun görevini yapabilmesi için Türkiye'ye gelip, buradan da bölgeye geçmesini sağladıklarını söyledi.



Böyle bir kurum raporunu hazırladıktan sonra buna kimsenin itiraz etmemesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda incelemelerin tamamen hassas bir şekilde yapılıp, en sonunda da dünya kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti.



Çavuşoğlu, "Bizdeki bilgilere göre Esed rejiminin kullandığı açık ve nettir ama tüm dünyanın bunu görüp kabul etmesi gerekiyor. O sebeple sadece Türkiye 'bizdeki bilgiye göre' veya başka bir ülke 'bizdeki bilgiye göre' dediği zaman farklı tartışmalar oluyor. O zaman uluslararası bir örgütün bu raporu hazırlayıp herkesle paylaşması gerekiyor." dedi.



ABD'nin Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyini vurmaya hazırlandığı iddialarıyla ilgili Çavuşoğlu, böyle bir bilginin ellerinde olmadığını bildirdi. Çavuşoğlu, ABD'nin şu anda herhangi bir yeri vuracağına yönelik bir bilgi veya istihbaratın bulunmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Biz diyoruz ki; hiç bunlara gerek olmadan, bir an önce siyasi çözüm gelsin, geçiş hükümeti iş başına gelsin, artık Esed'den bu ülke kurtarılsın, ülke seçime hazırlansın, DEAŞ ve El Nusra gibi örgütleri de temizleyelim Suriye'den. Artık Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı Suriye halkı versin."



Rakka operasyonu



Rakka operasyonuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, sayısı az da olsa Münbiç'te hala YPG unsurlarının bulunduğunu anımsattı.



Münbiç'in çok büyük bölümünün Arap olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bölge halkının sadece yüzde 2'sinin Kürt olduğunu, bunun da önemli bölümünün YPG tarafından sürgüne gönderildiğini, YPG dışında bölgede Kürt kalmadığını vurguladı.



Çavuşoğlu, "Bu şartlarda halen Münbiç'te bir Türk askeri operasyonu mümkün mü? ABD, Rakka'da eğer PYD/YPG ile Türkiye olmaksızın operasyonda ısrar ederse Türkiye'nin tepkisi ne olacak?" sorusuna karşılık, Türkiye'nin tepkisinin ne olacağının ABD'li muhataplarına iletildiğini hatırlattı.



Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin geleceği için bu tür iş birlikleri çok tehlikeli ve risklidir. Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü de sağlamaz. ABD'nin, sadece Rakka'yı temizlemekle değil Suriye'nin geleceğini planlamakla yükümlü olduğunu da bilmesi lazım. Bilmemiz lazım. Bunu da hep birlikte başarmamız lazım. Terör örgütleriyle değil." ifadelerini kullandı.



"Erbil yönetimi tuzağa çekildi"



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Kerkük'te bazı karakollara da asıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, konuyu yakından takip ettiklerini kaydetti.



Çavuşoğlu, Erbil yönetiminin burada bir tuzağa çekildiğini belirterek, "Erbil yönetiminin bu tuzağa düşmemesi gerekiyordu. Irak, şu anda bir terör örgütüyle mücadele ederken böyle bir fırsatçılık da doğru değil. Barzani yönetiminin bu tür tuzaklara düşmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Anlaşmaları gözden geçirmek en büyük hakkımız"



Avrupa Birliği (AB) ile vize muafiyeti sürecine değinen Çavuşoğlu, bu konuda şartların yerine getirilmesi noktasında henüz mutabakat sağlanmadığını anımsattı.



AB'nin terörle mücadele kanunlarında değişiklik yapılmasını istediğini, ayrıca AB'ye göre 4 kriter konusunda da adım atılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dört kriterde AB ile aşağı yukarı anlaştık, mutabakat sağladık. Terörle mücadele kanunlarında ise şu anda herhangi bir adım atamayacağımızı söyledik. 'Bu kadar terör örgütüyle mücadele yaparken, Türkiye'nin bu mücadelesini zafiyete düşürecek veya halkımızda öyle bir hissiyat yaratacak bir adım atmamız mümkün değil' dedik." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, söz konusu 5 kriterle ilgili ne yapıp yapmayacaklarını yazılı olarak AB'ye vereceklerine dikkati çekerek, "Vize serbestisi, göç anlaşması ve geri kabul anlaşması birbirine bağlantılı anlaşmalardır, üçünün birden uygulanması gerekiyor. AB'den olumsuz cevaplar alırsak o zaman tüm bu anlaşmaları gözden geçirmek veya askıya almak da en doğal hakkımızdır." şeklinde konuştu.



Rusya ile ilişkiler



Çavuşoğlu, Rusya'dan charter uçuşları konusunda bir sıkıntı yaşandığı yönünde haberlerin hatırlatılması üzerine herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını söyledi.



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve ikili, bölgesel ilişkilerin yanı sıra bu konuyu da muhatabına sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Geçen sene böyle bir sıkıntıyı yaşadık bu üzücü hadiseden sonra ama Rus dostlarımız Türkiye'ye, Antalya'ya tatil yapmak için gelmek istiyor. Bizim de görevimiz insanların rahat bir şekilde gelip güven içinde tatilini geçirmesi, mutlu şekilde Antalya'dan ayrılmasıdır." dedi.



Çavuşoğlu, Rus turistlerin geçen sene farklı ülkelere gidince, doğal güzellikler, hizmet kalitesi gibi konularda Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anladıklarını ifade etti. Ruslarla sağlık turizmi konusunda da iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, geçen hafta bu konuda yapılan fuarda, Rus sigorta şirketlerinin Rus vatandaşlarının Türkiye'de tedavisi için çok sayıda sözleşme imzaladığını anlattı.



Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında bir heyetin 18 Nisan'da Rusların daveti üzerine Moskova'ya gideceği ve ihracatın önündeki mevcut engellerin kaldırılmasına yönelik görüşmeler yapacağı bilgisini de verdi.



Halk oylaması sonucu



Anayasa değişikliğine yönelik pazar günü yapılacak halk oylamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, iyi bir sonuç alacaklarına yönelik temennisini dile getirdi. "Yüzde 60'ın üzerinde bir sonuç bekliyorum." diyen Çavuşoğlu, yeni sistemin demokratik kurumları güçlendirdiğini söyledi.



Bazı Batı basını ve siyasetçilerinin bu konudaki tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, bu kişilerin tavırlarının, İslam ve Türkiye karşıtlığının bir tezahürü olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Onların desteklediği PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ gibi tüm hainler ve terör örgütleri de onlarla kol kola olmuşlar, bu referandum da 'hayır' çıkması için çalışıyorlar. Milletimiz de bunu görüyor." ifadelerini kullandı.