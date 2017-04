Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gazipaşa'da (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bize de şimdi Almanya'dan Alternatif Parti gelecekmiş. En iyi, en büyük meydanı vereceğiz. 'Buyur Yenikapı'yı doldur, miting yap orada' diyeceğiz. Buyur gelmek istiyorsan. Gösterelim değil mi? En güzel, en büyük yerimizi vereceğiz. 'Buyur kardeşim denize nazır. 5 milyon kişilik, doldur yap.' Yapsın." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesindeki Toptancı Halinde çiftçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, okurken de çalışırken de her türle zor şartlara alıştığını, tarlada her türlü işi yaptığını, keçi de güttüğünü anlattı.



Ukrayna'dan bir uçağın Gazipaşa Havalimanı'na ineceğine değinen Çavuşoğlu, pistte hiçbir sorunun olmadığını ancak havalimanının terminalini genişletmek gerektiğini söyledi. Gazipaşa'ya doğal gazı getireceklerini belirten Çavuşoğlu, ilçeye eğitim alanında da önemli yatırımlar yapacaklarını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, Gazipaşa'ya fakülte açacaklarını söyledi.



"Milletimiz 'dik dur eğilme' dedi. Biz de güçlü liderimizle dik durduk eğilmedik. Türkiye'ye istikrarı getirmek için önce kavgaları bitirmemiz gerekiyor. Geçmişte cumhurbaşkanı, başbakan kavgalarında ağır bedeller ödedik. Bir gecede 50 banka battı, büyük krizler oldu." diye konuşan Çavuşoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde kavgaya izin vermedikleri, çıkan engelleri de aştıklarını söyledi.



"Meclis'te artık kavgalar olmayacak"



Kavgaların olduğu yere kimsenin gelmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, koalisyon kavgalarından halkın çok çektiğini ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, "Meclis'te artık kavgalar olmayacak, söz de karar da milletindir. Yargının bağımsız, güçlü olması önemli, adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Yeni anayasada biz bunu getiriyoruz. Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını getiriyoruz. FETÖ'cü, o, bu parti olmaz." diye konuştu.



Bazı CHP'lileri de eleştiren Çavuşoğlu, "Bu milleti tehdit etme. Millet seni sandığa gömecek, gömer. Çünkü bunu millet söylüyor. Son sözü millet söyler unutma, millete efendilik yapma." dedi.



Avrupa'nın Türkiye'nin dik duruşundan rahatsız olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin değiştiğini, Türk milletinin uyandığını söyledi. Çavuşoğlu, Türk milletinin kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini, Avrupa'nın dayatmalarını kabul etmeyeceğini vurguladı.



"Hollandalı kadın ağladı"



Çavuşoğlu, Hollanda'nın "evet" diyenleri engellediğini, kendi uçağını iptal ettiğini hatırlatarak, dünyada böyle bir skandal, görülmediğini, bunun Hollanda'nın ve Avrupa'nın utancı olduğunu belirtti. Hollanda tarihine bunun bir "kara leke" olarak geçtiğine dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Antalya'da, Hollandalı bir kadın geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi ağladı. Kadının gözlerinden yaşlar aktı, ben de duygulandım. Oysa Hollandalıların bir suçu yok ki... Faşist Wilders çizgisine giden, aynı faşist zihniyetli şu andaki başbakan ve koalisyondaki sosyal demokrat. Biri liberal, biri sosyal demokrat, adının ne önemi var. Yani sosyal, demokrat, liberal... Kafa önemli. Diğer yerlerde de engellediler peki kime kucak açtılar? PKK'ya, 'Buyur salon en iyisi, buyurun en iyi meydan.' Bize de şimdi Almanya'dan Alternatif Parti gelecekmiş. En iyi, en büyük meydanı vereceğiz. 'Buyur Yenikapı'yı doldur, miting yap orada' diyeceğiz. Buyur gelmek istiyorsan. Gösterelim değil mi? En güzel, en büyük yerimizi vereceğiz. 'Buyur kardeşim denize nazır. 5 milyon kişilik, doldur yap.' Yapsın. Biz demokrasiyi, özgürlükleri savunuyoruz kardeşim. Ben hatta birçok dışişleri bakanı dostuma 'Avrupalılar gelsin Alanya'da çok sayıda yabancı var, kampanya döneminde gelin çalışın. Hem oy toplayın hem dinlenin' diyorum. Hoşgörü anlayışındayız."



Çavuşoğlu, Avrupa'nın PKK'ya, FETÖ'ye sahip çıktığını, ne kadar hain varsa, bunlara kucak açtığını aktararak, Türkiye'yi çok sevdiklerinden değil, terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kullandıklarından bunu yaptıklarını söyledi.



Çavuşoğlu'ndan ülkücülere çağrı



Ülkücülere de çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bakıyorum bazı ülkücü kardeşlerimiz Devlet Bahçeli'ye küsmüş. 'Hayır' diyeceğim diyor. Niye? Kongrede partiyi ele geçirememiş. Kardeşim bu parti içi mesele mi? Parti içi meseleyi her zaman görürsünüz, sizin işiniz." dedi.



Çavuşoğlu, yeni anayasanın Devlet Bahçeli'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun değil, Türkiye'nin meselesi, millet, bayrak meselesi olduğunu ifade etti.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasını şunları kaydetti:



"Nefsine yenilme, sen milliyetçisin, ülkücüsün. Nefsine yenilerek dağdaki hainlerle aynı safta olma, sen milliyetçisin. Başkanlık sistemini geçmişte en çok kim savundu? Rahmetli Alparslan Türkeş kitabını yazdı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Özal, Erbakan, Demirel... Rahmetli Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlatma. Sen dağdaki hainlerle yurt içinde ve yurt dışındaki düşmanlarla aynı safta olmazsın, milliyetçi nefsine yenilmez. Biz biliyoruz onların milletini sevdiğini, milliyetçi olduğunu, devletini sevdiğini. Ülkücü olduğunu biliyoruz, o yüzden bunu söylüyoruz. İşte izleyin videoları, dağdaki hainler ne diyor, kadını, erkeği? Nasıl oluyor da o hainlerle aynı safta olacaksınız? Nasıl yediririz kendimize, olmaz. Bunu biz ülkücü kardeşlerimizle MHP ile iki parti birlikte hazırladık. O yüzden sıkıntı yok ama bazılarında görüyorum. Bazıları FETÖ'nün etkisinde kalmış üst düzey. İşte etrafındaki avukatıydı, oydu buydu ama tabandaki kardeşlerimize öyle bir şey diyemez, üst düzeyde söylüyoruz."