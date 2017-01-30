Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Vitov'la Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede beraber çalıştıkları dönemdeki işbirliği ve dostluğu için teşekkür eden Çavuşoğlu, Vitov'a gelecek hayatında başarılar diledi. - ANKARA