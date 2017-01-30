Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Vitov'la Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Vitov'la Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede beraber çalıştıkları dönemdeki işbirliği ve dostluğu için teşekkür eden Çavuşoğlu, Vitov'a gelecek hayatında başarılar diledi. - ANKARA

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