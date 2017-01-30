Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede beraber çalıştıkları dönemdeki işbirliği ve dostluğu için teşekkür eden Çavuşoğlu, Vitov'a gelecek hayatında başarılar diledi. - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Vitov'la Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Vitov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.