Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Duncan ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.
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