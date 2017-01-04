Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Duncan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu'nun makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.