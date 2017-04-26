Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye yönelik hava harekatıyla ilgili, "Son zamanlarda da bu bölgede operasyon yapacağımızı, bizzat müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirdik ve askerlerini belli bir çizginin ötesine, yani sınırımızdan 20-30 kilometre güneye çekmelerini kendilerine de söyledik. Ayrıca bu operasyondan iki saat önce de bu aramızdaki anlaşmanın vurguladığı gibi ya da anlaşma gereği Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile burada operasyon yapacağımızın bilgisini paylaştık." dedi.



Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararının siyasi olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu kararın Türkiye'yi cezalandırmak için alındığını, bu karardan sonra parlamenter meclisin aynı iş birliğini göremeyeceğini kaydetti.



Çavuşoğlu, "Türkiye ile ilgili aldığınız kararlar dengeli ise biz buna saygı duyarız, bundan da faydalanırız ama kasıtlı kararlar aldığınız zaman, yanlış raporlar yazdığınız zaman biz bunu dikkate almayız. Burada saygı göstermeyiz." diye konuştu.



Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa Konseyi ile her zaman yakın iş birliği içinde olduğunu ve konseyin tavsiyelerini dikkate aldığını anımsatan Çavuşoğlu, son alınan kararın, bundan sonraki iş birliğini zayıflatan bir adım olduğunu bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra parlamento ve parlamenterler meclisi ve bu kurumla bazı konulardaki ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Buna bizi mecbur bıraktılar. Bizim arzu ettiğimiz bir şey değildi." ifadesini kullandı.



Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ön yargıların, Avrupa kurumlarına da sirayet ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bazı Türkiye ve İslam karşıtı milletvekillerinin bu tutumlarını parlamenterler meclisine yansıttığını söyledi.



"Bilgi paylaşımı yok diyen kimse, ona katılmıyorum"



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye karşı Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığı hava harekatına ilişkin bilgisi olmadığı iddialarına karşılık şunları kaydetti:



"Son zamanlarda da bu bölgede operasyon yapacağımızı, bizzat müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirdik ve askerlerini belli bir çizginin ötesine, yani sınırımızdan 20-30 kilometre güneye çekmelerini kendilerine de söyledik. Ayrıca bu operasyondan iki saat önce de bu aramızdaki anlaşmanın vurguladığı gibi ya da anlaşma gereği Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile burada operasyon yapacağımızın bilgisini paylaştık. Diğer taraftan koalisyonun Katar'daki hava koordinasyon merkeziyle de bu bilgiyi paylaştık. Yine Rusya'nın Suriye'deki operasyon merkeziyle de bu bilgiyi paylaştık.



Hem Amerika hem Rusya ile ayrı ayrı hem de Katar'daki koordinasyon merkeziyle paylaştık, hem de 2 saat öncesinden paylaştık. Dolayısıyla burada bir bilgi paylaşımı yok diyen kimse, ben ona katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Hem diplomatik kanallardan hem de askeri kanallardan ve son bir kaç hafta içinde ABD'li dostlarımıza, müttefikimize de hem askeri kanaldan hem de diplomatik kanaldan defalarca burada operasyon yapacağımızı bildirdik. Bu bilgileri paylaştık."



Söz konusu müdahalelerin Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sınırın diğer tarafından Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı her türlü tedbiri alma sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.



Türkiye'nin terörle mücadelesinin bundan sonra da kararlıklıkla devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, dostlarından beklentilerinin de Türkiye'ye destek vermeleri olduğunu dile getirdi.