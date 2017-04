Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım. Rusya'nın, Türkiye'nin, onun, bunun patronu olmadıklarını anlamaları lazım. Bunları açık açık yüzlerine söylüyoruz. Konferanslarda, toplantılarda, ikili görüşmelerde söylüyoruz. İnşallah anlayacaklar." dedi.



Halk oylaması çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesinde bulunan restoranlarda önce Antalya Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği (ADGİAD) ve ardından Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (KONGED) üyeleriyle bir araya geldi.



Buralarda konuşan Çavuşoğlu, Antalya'nın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Geçen seçimlerde Antalya'ya 500 civarında vaatleri bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "1,5 yılı biraz geçti, 300'den fazlasını gerçekleştirmişiz. Bir ekip kurduk, milletvekillerimiz danışmanları, benim danışmanlarım ve il teşkilatımızdan oluşan. Hangi vaat hangi aşamada, ne yapılması lazım? Haftada bir genel toplantı yapıyoruz, işi takip ediyoruz." diye konuştu.



Antalya'nın bir turizm merkezi olduğunu ve kentin turizmde bundan sonra daha da iyi olacağını ifade eden Çavuşoğlu, Rusya ile sorunların karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayalı bir şekilde aşıldığını, Rus dostları bu yıl Antalya'ya beklediklerini söyledi.



Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin önemini son dönemde tüm dünyanın gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Suriye'de, Halep'te insanların kurtarılması, Halep'teki ateşkesin tüm Suriye'ye yayılması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi sürece geçilmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki güvene dayalı iş birliğinin bir sonucudur. Seven de sevmeyen de bu gerçeği görüyor. Hedefimiz bundan sonra ateşkes ihlallerinin tamamen önlenmesi ve başlattığımız süreçlerin heba olmamasıdır, bu konudaki iş birliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Çavuşoğlu, Suriye'deki soruna duyarsız kalınırsa başka ülkelerin gizli ajandalarına kurban gideceğini ve Suriye'ye barış gelmeyeceğini, huzur gelmeyeceğini, bundan Türkiye'nin de huzursuz olacağını vurguladı.



Anayasa değişikliği



Anayasa değişikliği konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrarın öneminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.



Sistemin güçlü olması gerektiğini, ülkenin kaderinin tek başına şahıslara veya siyasi partilere bağlanmaması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sistem güçlü olacak, patron halk olacak, halkın yetki verdiği kişiler çalışacak ve Türkiye hedeflerine ulaşacak." dedi.



Ülkenin kurumsallaştırılması için yetki kavgalarının sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, koalisyonlarla ülkenin bir yere varamadığını belirtti.



"Vatanı, milleti bizden daha çok sevenler türemeye başladı"



"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatanı, milleti, bayrağı bizden daha çok sevenler türemeye başladı." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'daki bazı ülkelerin kendi sorununu bırakıp, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi dünyayı tehlikeli yola götüren akımları bir kenara bırakıp Türk milletine akıl vermeye çalıştığını söyledi.



Bazı Avrupa ülkelerinin referandum da taraf tuttuğuna, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemediğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakıyorum, düşünüyorum, 'Acaba bu ülkeyi bunlar benden daha mı çok seviyor?' Sonra bakıyorum Türk karşıtı, bakıyorum İslam karşıtı, bakıyorum Türkiye'nin gelişmesini istemiyor, bakıyorum Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyor. Türkiye'nin dış politikasında kendisine bağlı olmasını istiyor. Rusya ile sorunlu olduğumuz dönemde bize 'Rusya ile aranızı düzeltseniz iyi olur' diyorlardı. Şimdi düzelttik onu da sorguluyor 'Niye aran iyi?' Sana mı soracağım kardeşim? Yani Rusya ile ya da başka bir ülkeyle ilişkilerimi iyileştirmek için sana mı soracağım? Ben bir tek sana niye bağlı kalacağım? Bağlı kaldığımda AB sürecinde tavrınız, iki yüzlülüğünüz, çifte standardınız ortada. Sana nasıl güveneceğim? Sana güvenmemem için çok sebep var, 100 tane sayarım. Sadece kendi yaşadıklarımı saysam kitap olur şu 15 senede. Bize eşit bir ortak gibi davranmayı öğrenmeleri lazım. Bir seçimde sen benim iç işlerime niye karışıyorsun? Almanya'da seçim var, ben diyor muyum Türklere 'O partiye ver, bu partiye verme' diye. Olmaz, kendisi her ülkenin iç işlerine karışacak, kendisiyle ilgili bir eleştiri yapınca hoplayacak, zıplayacak. O da olmaz. O yüzden Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım. Rusya'nın, Türkiye'nin, onun, bunun patronu olmadıklarını anlamaları lazım. Bunları açık açık yüzlerine söylüyoruz. Konferanslarda, toplantılarda, ikili görüşmelerde söylüyoruz. İnşallah anlayacaklar."



"Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsi hayır cephesinde birleşmişler"



"Ne kadar Türkiye karşıtı varsa hepsi hayır cephesinde birleşmişler" diyen Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgütlerinin hepsinin "hayır" çıkması için gece-gündüz çalıştığını söyledi.



"Hayır" diyen herkesin hain olmadığını ancak bütün hainlerin "hayır" için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, bunun örnekleriyle ortada olan bir vaka, bir tespit olduğunu kaydetti.



Doğru bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin bir sigortası olacağını, çünkü her zaman Erdoğan kadar güçlü bir liderin Türkiye'ye gelemeyeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Halkın tecellisi her yönde olabilir, o yüzden sistemi sağlamlaştıralım." dedi.



Yalana, dolana, iftiraya karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, 18 maddeyi herkesin iyice okumasını istedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin 18 maddeye girmesini beklemeyin, çünkü girerlerse kendileri de ikna olup 'evet' verir. Anlatıldığında herkesin 'evet' vereceğini bildikleri için 18 maddenin içine hiç girmiyorlar. Açıklamalara bakıyorsunuz hiçbirinin okumadığı belli. Hayır için çalış ama önce 18 maddeyi oku. Size tavsiyem önemli bir oylamaya gidiyoruz, onun için güzelce okuyun." diye konuştu.