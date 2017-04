Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin "Hem Türkiye'nin geleceğini oylayacağız hem de haddini bilmeyenlere haddini bildireceğiz." dedi.



Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde halka hitap eden Çavuşoğlu, herkesin coşkuyla 16 Nisan'ı beklediğini, Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için bir an önce sandığın önüne gelmesini beklediğini söyledi.



"15 yıldır memlekette istikrar, güven, birliktelik olunca engelleri nasıl aştığımızı, vatan millet aşkıyla nasıl hizmet ettiğimizi, Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yücelttiğimizi, emin adımlarla hedeflerine nasıl götürdüğümüzü milletimiz çok iyi biliyor." diye konuşan Çavuşoğlu, övünülen bir noktaya geldiklerini vurguladı.



Hükümet olarak ilkleri gerçekleştirdiklerini, sorunları çözerek Türkiye'nin 100. yılı hedeflerine doğru koştuklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk milletinin daha iyisini hak ettiğini bildirdi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin daha büyük, güçlü bir devlet olması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Daha çok kalkınmalıyız. Biz kalkınalım ki vatandaşlarımız zenginleşsin, hayat standartları artsın." diye konuştu.



"Gençlerimizin önünü açacağız"



Son 15 yılda hayal bile edilmeyen projeleri gerçekleştirdiklerini, Alanya-Mersin yolunu da açacaklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, millete en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.



Gençleri kazanmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiğini, 15-16 yaşında gençlerin Çanakkale'de savaştığını, Kurtuluş Savaşı'nda en önde gençlerin koştuğunu hatırlattı.



Çavuşoğlu, gençlerin aşağılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gençleri hor görüyorlar. Ama kendisini seçmeye gelince, gencin karşına gidince el divan pençe 'Yok, yok ben ondan daha iyiyim. Beni seç, onu seçme' diye yalvarıyorsunuz. Genç, 'Ben de seçilmek istiyorum.' dediği zaman, 'Sen daha çocuksun.' diyorsunuz. Hadi oradan canım. Gençlerimizin önünü açacağız." dedi.



"Dürüst ol, koskoca genel başkansın"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Milletin diline böyle düşülür mü hiç? Dürüst ol, koskoca genel başkansın. Bir irade koy." diye konuşan Çavuşoğlu, CHP'nin halk oylamasında "evet" sonucu çıkarsa lokantaların, muhtarlıkların kapatılacağını iddia ettiğini dile getirdi. CHP'nin yerinde saydığını ancak Türkiye'nin büyüdüğünü belirten Çavuşoğlu, CHP'nin 2-3 oy uğruna Alanya'da ve Antalya'da "Şeriat gelecek" diye Rusları korkuttuğunu söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Türklere güvenen, Antalya'da, Alanya'da mutlu şekilde yaşayan insanlara niye korku salıyorsun? Sen ecdadının kim olduğunu bilmiyorsun, çünkü sen Osmanlı'dan utanıyorsun. Osmanlı cihan devletiydi, Osmanlı tüm dünyayı yönetti. Gittiği yerlerde yönettiği yerlerin dinine, dilini, örfüne adetine karıştı mı? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde fermanında ne dedi? Oku. O ferman hala kiliselerde var. Herkes huzura kavuştu. Sen niye korkutuyorsun? Sonra hiç içeriği yok hep palavra."



Cumhuriyet'in elden gitmediğini, 80 milyonun omuzlarında yükseldiğini ifade eden Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhuriyet'e yönelik projesinin ve hizmetinin olmadığını anlattı.



Halk oylamasının öneminden bahseden Çavuşoğlu, "Hem Türkiye'nin geleceğini oylayacağız hem de haddini bilmeyenlere haddini bildireceğiz. Her zaman olduğu gibi sizlere çok güveniyoruz. Sizlerin sayesinde dik duruyoruz. Bu zorlu yolculukta emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah Türkiye'mizi de hedeflerine hep beraber ulaştıracağız." diye konuştu.



Çavuşoğlu, yurt dışında çelme takmaya çalışanlarla da terör örgütleriyle de mücadele edeceklerinin altını çizerek, milletin sayesinde her zaman dimdik durduklarını söyledi.



Esnaf ziyareti



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşın istek ve sorunlarını dinledi. Çıkan yangın sonucu hasar oluşan Tahir Arslan'a ait iş yerini ziyaret eden Çavuşoğlu, hasar tespit çalışması yapılarak, gereken desteğin sağlanması için talimat verdi.



Daha sonra, Güllerpınarı Mahallesi'ne gelen Çavuşoğlu, "referandum durağı"nı ziyaret ederek, burada öğrencilik yıllarını anlattı. Burada polislerle fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılını kutladı.