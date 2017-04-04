Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, polis ve askerlerin terör örgütü PKK'yı inlerine, şehir ve köydeki kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğini belirterek, "Bu vatan topraklarında hainlere yer yok. Hainleri temizleyince kadar içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



Isparta'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı önündeki Referandum Durağı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir süre sohbet etti.



Ardından, Matbaalar ve Mimar Sinan caddelerinde esnafı ziyaret ederek, istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu'na, 1732. Sokak'ta bir çay ocağında kekik çayı ikram edildi.



Daha sonra Eğirdir ilçesine giden Çavuşoğlu, Kervansaray Düğün Salonu'nda düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercihimiz Evet" programında STK temcileri ve esnafla buluştu.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta ve Eğirdir ilçesine yapılan yatırımları anlatarak, Isparta Şehir Hastanesinin büyük bir yatırım olduğunu söyledi.



Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 askerin şehit olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şırnak'ta üç şehit verdik. Bayrağımız ve vatanımız için şehit düştüler, onların gözü arkada kalmadı. Kahraman polis ve askerlerimiz o hainleri inlerine, şehir ve köydeki kazdıkları çukurlara gömmeye devam edecek. Bu vatan topraklarında hainlere yer yok. Hainleri temizleyince kadar içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.



"Lanet olsun bunlara ve bunları destekleyenlere"



Suriye'de, İdlib'te Esad rejiminin kimyasal silah kullanarak körpecik çocukları, bebekleri, kadınları katlettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Hala bu zalimin alternatifi olmadığını düşünenler görsünler kaç defa kırmızı çizgiyi aştı. Hastanelerde, okullarda kadınları, çocukları hiç acımadan öldürdü. Bir milyona yakın insanı öldürdü. Lanet olsun bunlara ve bunları destekleyenlere ama biz Suriye'de barış için adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Halep'te 45 bin kişiyi nasıl kurtardıysak, ateşkesi Suriye'ye yaymak için çalıştıysak bundan sonra da barışın gelmesi ve siyasi çözüm için çalışmaya devam edeceğiz."



Çavuşoğlu, Antalya'da uluslararası sağlık ve spor turizmi fuarının düzenleneceğini ve çok sayıda acentenin Antalya'ya geleceğine değindi.



"İstikrar olsun, huzur olsun isteriz. Kendimizi güvende hissedersek, zorluklara karşı direncimiz olur. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde milletimizin direnci olmasaydı Cumhurbaşkanımızın cesaret ve liderliği ön planda olmasaydı belki de bu ülke hainlerin eline geçecekti." diye konuşan Çavuşoğlu, istikrarın önemli olduğunu kaydetti.



"Türkiye'nin önünü görmesi lazım"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin daha da güçlü olması halinde böyle yollara hiç kimsenin tevessül edemeyeceğini anlattı.



Bakan Çavuşoğlu, "Öyle bir ülke olmalıyız ki FETÖ'sü, PKK'sı hiçbiri bu ülkeye göz dikmemesi lazım. Daha güçlü bir ekonomimizin olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Geçmişteki krizler olmasaydı, 2001'deki Ecevit ile Sezer'in kavgası, 1995'teki sürtüşmeler olmasaydı bugün milli gelirin 30 bin dolar olacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin önünü görmesi gerektiğinin altını çizdi.



Çavuşoğlu, "Yurt dışında fesatlıktan çatlayıp gece gündüz 'Hayır' için çalışırken, Eğirdirli kardeşlerim 16 Nisan'da ne diyeceksiniz? Sizler onlara, 'Bu ülkenin sahibi sen değilsin, sen benim adıma karar veremezsin, hele hele kıt aklınla beni yönlendirmeye mi çalışıyorsun. Bu ülkede söz de karar da benimdir' diyen Eğirdirli hemşehrilerim ne diyecek?" diye sordu.



- "Evet çıkarsa biz bittik diyorlar telsizlerden"



PKK'nın, FETÖ'nün tüm terör örgütlerin gece gündüz "Hayır" için çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, telsizlerden 'Evet' çıkarsa biz bittik" dendiğini söyledi. Çavuşoğlu, "16 Nisan'da sadece oylama yapmayacağız, içerideki ve dışarıdaki hainlere de haddini bildirip, dersini vereceğiz." dedi.



Çavuşoğlu, "Evet çıkarsa denize dökeceğiz' diyen CHP'li milletvekillerine sandıkta dersini vermek için ne diyeceğiz? Bu kadar mı zavallısınız, siz Türk milletini ne zannediyorsunuz? Türk milleti düşmanı denize döker, sen kimsin? Sen bu cumhuriyetin sahibi misin tek başına? Bu cumhuriyet 80 milyonun. Geçti o günler, tek partili dönemde değiliz. Millet CHP aracılığıyla egemenliğini kullanmak zorunda değil artık. Doğrudan kendisi kullanıyor millet egemenliğini sen kim oluyorsun? Bu cüret ne?" diye konuştu.



Türk milletinin vatanı için canını verdiğini, bunu 15 Temmuz'da gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bugün CHP'nin millet sayesinde var olduğunu, milletin kıymetinin bilinmesini istedi.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Efendilik taslama. Bugüne kadar millet yetki vermemiş iyi de etmiş. Yetki vermediği halde bu kadar hor görüyorsun bir de eline yetki geçse ne yapacağın malum. Cumhuriyet gidiyor diyorsun da cumhuriyet esasen 100. yılına gidiyor, emin adımlarla tüm zorluklara rağmen, gümbür gümbür. Benim de hedeflerim var, Recep Tayyip Erdoğan hedefler koydu. Senin hedefin, projen var mı? Yok. Bir düşüncen, hayalin de mi yok?"



"Bu millet size öyle bir şamar daha atacak ki..."



CHP'nin laiklik anlayışıyla bugün Türkiye'nin laiklik anlayışının farklı olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Senin laiklik anlayışında yasak, zulüm var. Kimse inancını yerine getiremiyor. Çocukları okullara sokmadınız, zulmettiniz bu milletin evlatlarına." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunların bugüne kadar hizmeti yok, yarına yönelik hedefi yok. Cumhuriyetçiyim diyor, sen cumhuriyetçi değilsin. Cumhuriyetten geçinen bir asalaksın. Hiçbir katkın olmamış, olmayacak da. Cumhuriyetin üzerinde sen bir kambursun ne katkın var? Hiç. Akşam oturuyorsunuz hükümet devlet kuruyorsunuz, devlet yıkıyorsunuz, ülke kurtarıyorsunuz. Sabah, gece söylediklerinizi de unutuyorsunuz ama bu millet size öyle bir şamar daha atacak ki inşallah aklınız başınıza gelir ama o da zor. Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz, yalan makinesi mübarek. Diyorsun ki bu adam belki bir gün yalan bulamaz da doğruyu mu söyler diye merakla bekliyoruz. Yalan üretmekte de zorluk çekmiyor, danışmanları da kendisi de çok mahir maşallah."