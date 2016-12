Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eskiden ilçelerde fen lisesi kurulamıyordu, şimdi Alanya'da da Manavgat'ta da diğer ilçelerde de fen liseleri var. Ama siz eğer, imam hatip liselerinden, ortaokullarından rahatsız olduysanız, onu da söyleyeyim daha fazla imam hatip ortaokulu, lisesi açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir." dedi.



Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasınca (MATSO) yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir sene önce temelini attıkları fakültenin açılışını yaptıklarını söyledi.



MATSO'ya destekleri ve kazandırdığı eserler için teşekkür eden Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde tüm engellerin kalktığını, turizm fakültesinin inşaatının on ay içinde tamamlandığını dile getirdi.



Antalya'nın, Manavgat'ın farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, turizm fakültesindeki bölümlere bakıldığında kent ve Türk turizmi için ihtiyaç duyulan bölümler olduğuna dikkati çekti.



Çavuşoğlu, Alanya'ya da bir yüksekokul kazandırdıklarını, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının okulun inşaatını yaptığının altını çizerek, iki ilçenin eğitimde ve tanıtımda yarışmasının önemli olduğunu vurguladı.



Eğitime ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın az olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte bile hep birlikte eğitime önem veriyoruz. Dün Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışını yaptık, bugün turizm fakültesini açıyoruz. Antalya ve ilçelerinde açılmaya hazır çok sayıda lise var, hepsi değişik dallarda." diye konuştu.



Çavuşoğlu, törene katılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür ederek, "Sayın Baykal, 'Eğitime önem vermek lazım' dedi. Ben kendisinin her zaman tecrübelerinden faydalanıyorum, dostluğumuz var, bizim büyüğümüzdür, saygımız var. Buradaki mesajlarını ben aldım ama Deniz Baykal çok da güzel öz eleştiri yaptı, umarım kendi partisinin Genel Başkanı da bu öz eleştirileri duymuştur, mesajı almıştır. Genel Başkan Yardımcısı da hemen yanımızda, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız." dedi.



"Eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapmalıyız"



Ülkede, birlik beraberlik içinde eğitime önem vermek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede buundu:



"Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım. Tıpkı bizim yaptığımız gibi Sayın Baykal, 15 senedir yaptığımız gibi. 2002 yılında sizin de bakanlık yaptığınız, üyesi olduğunuz partinin iktidarda olduğu dönemde eğitime ayrılan miktar 11 milyar liraydı. 2017 bütçesinde eğitime ayrılan miktar 122 milyar lira. 11 milyar, 122 milyar lira. Şimdi siz, 'Oran, yüzde ne?' diyeceksiniz. Hemen onu da veriyorum Sayın Baykal, 2002'de sizin bütçeden ayırdığınız oran yüzde 8 idi, 2017 bütçesinden eğitime ayrılan oran yüzde 20. Aradaki fark bu, dolayısıyla önce gerçekleri söyleyelim ama daha fazla ihtiyaç var dersek ona katılırız. Evet daha fazla ihtiyaç var."



Herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, isteyen herkesin çocuğunu istediği fakülteye, liseye, ortaokula gönderebilmesi gerektiğini söyledi.



Çavuşoğlu,Türkiye'de hiç olmayan değişik dallarda okullar açıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Eskiden sosyal bilimler fakültesi yoktu, şimdi var. Denizcilik, spor lisesi yoktu, artık var. Eskiden ilçelere fen lisesi kurulamıyordu, şimdi Alanya'da da Manavgat'ta da diğer ilçelerde de fen liseleri var. Ama siz eğer, imam hatip liselerinden, ortaokullardan rahatsız olduysanız, onu da söyleyeyim daha fazla imam hatip ortaokulu, lisesi açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Gittiğim tüm ülkelerde dışişleri bakanlarına, başbakanlara soruyorum. 'Sizin ülkenizde radikalleşmiş bir tane Türk var mı?' diye soruyorum. Hepsinin cevabı 'Hayır'. Çünkü oralarda bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın din eğitimini, Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Yani herkesin özgürlüğünün, dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, hiç mezhep ayrımı yapmadan yaşadığı bir Türkiye'dir. Özgürlüğün sadece bir grubu olmaz, laiklik de yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafetle istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye'de yapmak istediğimiz bu, yurtdışındaki vatandaşlarımızın da yaşadığı budur. Bu çarpıklık değildir ama mezhepçilik, ayrımcılık ve özellikle de teröre destek verme konusunda partiniz için yaptığınız özeleştiriye ben de katılıyorum, size çok teşekkür ediyorum."



"350 bin Suriyeliye eğitim veriyoruz"



Çavuşoğlu, Türkiye'de 190'dan fazla üniversite olduğunu, bunların üçte ikisinin devlet üniversitesi olduğunu belirterek, "Türkiye üniversiteye sahip olmayan ilimiz kalmadı. Sayın Baykal'a teşekkür ediyorum. Bazıları diyor ki 'Sayı önemli değil, daha az açalım.' Bence daha fazla üniversite açalım." ifadesini kullandı.



Her okulun eğitim kalitesini giderek yükselteceğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'deki 103 devlet üniversitesinin 200'e çıkarılmasını gerektiğini vurguladı. Özel üniversiteleri de teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, devletin yaptığı kadar dersliği, okulu, sınıfı hayırsever insanların desteğiyle iş dünyasının da yaptığını aktardı.



"Türkiye'yi büyüttükçe Türkiye'nin düşmanları da artıyor"



Çavuşoğlu, 350 bin civarında da Suriyeliye eğitim verdiklerini vurgulayarak, "Keşke geriye kalan 500 bine de doğru dürüst okullarda verebilsek. Bunun için çalışıyoruz şimdi, o çocuklara da eğitim vermemiz lazım. Suriyelinin geleceğini de düşünmemiz lazım." dedi.



Zor günlerden geçildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Terör bir taraftan, diğer taraftan içeride ve dışarıdaki yapılmaya çalışılanlar, FETÖ başta olmak üzere tüm örgütler... Bunların farkındayız. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama işte bu zamanda birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla önem vermemiz lazım. Biz Türkiye'yi büyüttükçe Türkiye'nin düşmanları da artıyor. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Ama biz böylesine zor günlerde bile bu fakülteyi açabiliyoruz. Böylesine zor günlerde büyük projeleri hayat geçiriyoruz, uçuk kaçık değil, hayal değil. İsraf, masraf değil bunlar. Avrasya Tüneli, üçüncü köprü Türkiye için bir masraf değil. Daha da fazlasını yapacağız."



Türkiye'nin geleceğini düşündüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, turizmcileri taleplerini karşıladıklarını, turizmciler sıkıntı çekmesin diye garanti fonunu hayata geçirdiklerini anlattı.



Çavuşoğlu, konuşmasının ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Münire Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve diğer milletvekilleri fakültenin açılışın gerçekleştirdi.



Öte yandan, Manavgat'ta ikamet eden Rus gelinler, Çavuşoğlu'na çiçek takdim etti.