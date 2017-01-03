Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun 1 Ocak 2017da görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York'u ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu ile Guterres'in güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almalarının öngörüldüğü kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye Gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edecek.
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