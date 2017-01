Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Her zamankinden daha iyimserim, şahsen de iyimserim. Suriye'deki durum bazen beni kötümser yapsa da gerçekçi bir kişiyim. Ciddi konular var, kolay da değil. Yöntemler ve çerçeve ortada, Kıbrıs'ta çözüme ulaşabiliriz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan, Kıbrıs'ta iki taraf, Doğu Akdeniz ve bölgemizin böyle olumlu bir gelişmeye ihtiyacı var. Kolay değil ama çözüme ulaşılması konusunda kararlıyız." dedi.



ABD'deki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, görevine 1 Ocak'ta başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaklaşık 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu, Guterres ile Kıbrıs, Suriye'deki ateşkes ve ateşkes ihlalleri ile siyasi süreç konusunda nasıl ilerleme kaydedileceğine ilişkin konuları ele aldıklarını aktardı.



BM Güvenlik Konseyinde alınan 2254 ve 2336 sayılı kararların Astana sürecini destekleme konusunda önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Astana sürecini Cenevre sürecine bağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Görüşmede BM, Genel Sekreter Guterres ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Astana'daki rolünü de ele aldıklarını bildiren Çavuşoğlu, Astana'daki müzakerelerin 2254 sayılı karar temelinde gerçekleşeceğini ve BM'nin de burada önemli bir rolü olacağını söyledi.



Kıbrıs müzakereleri



Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunununa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Kıbrıs konusunu da görüştük ve son aşamaya geliyoruz. İki taraf ve BM yapıcı bir şekilde çalışıyor. Hala birtakım sorunlar var. Cenevre'de 9-11 Ocak tarihlerindeki toplantı öncesi iki taraf bu konuları görüşmeye devam ediyor. 12 Ocak'ta ise iki taraf, üç garantör ülke ve Avrupa Birliği olacak. Bu son toplantıda bütün konuları görüşeceğiz. Türkiye bu süreci en başından beri destekliyor."



Daha sonra Çavuşoğlu'na, "Kıbrıs sorunun çözümü konusunda ne kadar iyimsersiniz?" sorusu yöneltildi.



Bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Her zamankinden daha iyimserim, şahsen de iyimserim. Suriye'deki durum bazen beni kötümser yapsa da gerçekçi bir kişiyim. Ciddi konular var, kolay da değil. Yöntemler ve çerçeve ortada, Kıbrıs'ta çözüme ulaşabiliriz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan, Kıbrıs'ta iki taraf, Doğu Akdeniz ve bölgemizin böyle olumlu bir gelişmeye ihtiyacı var. Kolay değil ama çözüme ulaşılması konusunda kararlıyız."



Kıbrıs müzakerelerinde toprak, sınırlar, güvenlik, garantörlük gibi ciddi konular bulunduğunu, masada iki taraf ve üç garantör ülke olmak üzere toplam 5 tarafın yer alacağını anlatan Çavuşoğlu, anlaşmaya hazır olunca ve bunun için irade de varsa bazıları ciddi bile olsa sorunların hepsinin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.



En önemli konunun adadaki iki halkın düşüncesi olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin daha fazla problemi var. Halkı ikna etmeleri gerekiyor. Türk tarafında bu kadar ciddi bir sıkıntı yok. Tabii Türk halkının kaygıları da gözardı edilemez." görüşünü dile getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'la ise hem Kıbrıs konusunu hem de ikili görüşmeleri ele alacaklarını belirtti.



İnsani yardımlar



Mülteciler konusuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, Guterres'in daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, onunla sadece Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili değil, Arakan Müslümanları dahil dünyanın başka yerlerindeki mültecilerle ilgili iyi bir iş birliğinin olduğunu kaydetti.



Çavuşoğlu, Astana'yı ve siyasi süreci konuşurken insani dramın da unutulmaması gerektiğini söyledi.



Guterres ile insani yardımların nasıl ulaştırılacağını da görüştüklerini ve Lozan'daki teklifini yinelediğini anlatan Çavuşoğlu, uluslararası konvoylar oluşturarak hiç ayrım yapmadan, hiç engel çıkarmadan tüm bölgelere insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.



"Trump ile 20 Ocak'tan sonra görüşeceğiz"



Mevlüt Çavuşoğlu, "Donald Trump'ın ekibiyle de görüşmeyi düşünüyor musunuz? Görüşürseniz Fetullah Gülen'in iadesini gündeme getirecek misiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Resmi bir şekilde göreve başladıkları zaman görüşeceğiz. Şimdi bir mevcut yönetim var. Bu yönetim görevi 20 Ocak'ta devrediyor. Trump yönetimi de 20 Ocak'ta iş başına geliyor. Gayriresmi görüşmelerimiz her zaman oluyor. Cumhurbaşkanımızın Trump ile telefon görüşmesi oldu. Ekibin içinde bizim de tanıdıklarımız var, görüşüyoruz. Bunlar olur ama resmi görüşmelerimizi, tabii ki mevcut yönetime de saygı duymamız lazım, 20 Ocak'tan sonra yapacağız. Elbette terörist başı Fetullah Gülen'in iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Zaten bu talebi biz çoktan ilettik. Delilleri, dosyaları aynı şekilde Amerikan tarafına verdik. Süreci de yakından takip ediyoruz. Yeni yönetime de tabii ki bu taleplerimizi dile getireceğiz ve iadesini isteyeceğiz."



