Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Üyesi ve Adayı Ülkelerin Malta'da Gerçekleştireceği Toplantıya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'da 28 Nisan 2017 tarihinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya katılacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın davetlerine icabetle, Malta'da 28 Nisan 2017 tarihinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya katılacağı bildirildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Gymnich toplantıları' adıyla bilinen söz konusu toplantı formatının dış politika gelişmeleri hakkında gayrı resmi fikir teatisine imkan tanıdığı bildirildi. Söz konusu toplantıda, bölgesel ve küresel güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA