Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika, Tomahawkları kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi, istemedi mi? Çünkü bu ciddi bir şeydir, iki ülke arasındaki savaş demektir. Buradaki müdahale Suriye'ye yönelik, Suriye'nin üssüne yönelikti. Yani Rusya'nın topraklarına ya da Rusya'ya yönelik değildi. Suriye yüzünden Amerika ile Rusya savaşmaya hazır mı, değil mi? Bence hazır değil." dedi.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü organizasyonu ile Alanya ilçesindeki bir otelde, Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla buluşan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gezi olaylarının, MİT üzerinden yapılmak istenen operasyonun, 17-25 Aralık operasyonlarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbirinin tesadüf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hepsi örgütlü, içeriden ve dışarıdan planlıdır. Hepsi de birbiriyle bağlantılıdır." diye konuştu.



Umduğunu bulamayan FETÖ, PKK, birçok terör örgütü ve bunlara dışarıdan destek verenlerin "16 Nisan'da güçlü bir şekilde hayır" için çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, bunu da söz konusu grupların kendileri için son fırsat olarak gördüğünü anlattı.



Çavuşoğlu, bu yüzden PKK telsizlerinden "Evet çıkarsa bittik" dendiğini, FETÖ'cülerin de "Bu bizim için son şans" dediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Her hayır diyene hain demiyoruz ama ne kadar hain varsa hayır için birleştiler, çalışıyorlar. Ama hesap etmedikleri bir şey, milletimiz bunu çok iyi görüyor. O yüzden de milletimiz evet diyor. İnşallah bu 16 Nisan'da milletimiz Türkiye'nin istikrarını güçlendirecek, Türkiye'nin geleceğini sigortalayacak. Bu hainlere son darbeyi indirecek milletimiz. Milletimiz her şeyin farkında." diye konuştu.



Savunma sistemi



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:



"Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminde bile bu tırmanma zamanında özellikle de füze dahil silahlanma konusunda ve teknoloji bakımından ciddi bir rekabet vardı. Sonra, 'Bu işin sonu yok' dediler, tırmanma bitti, yumuşama başladı ve silahları azaltma konusunda bazı anlaşmalar da yaptılar. Amerika Tomahawkları kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi, istemedi mi? Çünkü bu ciddi bir şeydir, iki ülke arasındaki savaş demektir. Buradaki müdahale Suriye'ye yönelik, Suriye'nin üstüne yönelikti. Yani Rusya'nın topraklarına ya da Rusya'ya yönelik değildi. Suriye yüzünden Amerika ile Rusya savaşmaya hazır mı değil mi? Bence hazır değil. Daha önce de karşılıklı açıklamalar yapmışlardı. Yoksa o silah onu tespit edemeyeceğinden falan değil. Her iki ülkenin teknolojileri bu konuda son derece ileri."



Türkiye'nin S-400 silahlarıyla ilgilendiği yönündeki soru üzerine de Çavuşoğlu, "S-400 olayına gelecek olursan, biz neden S-400 ile ilgilendik. Türkiye hava savunma konusunda henüz yeterli değil ve bizim kendi teknolojimiz yok. Sınırda Suriye'de sınırın öbür tarafında tehdit oluşunca bazı ülkeler bataryalarını getirdiler koydular. Sonra Almanya ve bazı ülkeler çekti. Bir tek İspanya'nınki var, bir de İtalyanlar SAMP-T'yi getirdi." diye konuştu.



Çavuşoğlu, NATO'nun görevinin tüm müttefiklerini havadan ve karadan korumak olduğunu belirterek, NATO'nun aldığı tedbirler bakımından da daha eksiklikler olduğunu dile getirdi. Sadece Türkiye'nin değil müttefiklerinin hava sahasını korumayla ilgili eksiklikler bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, böyle bir durumda Türkiye'nin kendi açığını kapatman durumunda olduğunu bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu, "Bir NATO üyesi olarak ideali bu teknolojileri NATO ülkelerinden almaktır, uyumlu olmasıdır. Fakat NATO ülkeleri bu konuda yani hava savunma sistemi konusunda iş birliği yapmak istemiyorsa veya teknoloji transferine hazır değilse, 'Veririm ama benim kontrolümde kullanacaksın' derse her bağımsız ülke gibi Türkiye de kendi kapasitesini güçlendirmek ister. Eğer NATO ülkeleri vermek istemezse biz mutlaka bunu bir yerden almak durumundayız. ve alırken de en iyi teknoloji hangisiyse bunu alırız. Olayın özeti bu. NATO ülkelerinin de bu konuda bizi eleştirme hakkı yoktur. 'Eğer eleştiriyorsanız o zaman siz niye bu imkanları sunmuyorsunuz müttefikinize' bizim de sorduğumuz soru bu." açıklamasında bulundu.



Toplantıya katılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da basın mensuplarının sorunlarını dinledi.



Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından, kırsal kesimdeki Orhan Mahallesi'ni ziyaret etti. Yeni anayasanın önemini vatandaşlara anlatan Çavuşoğlu, istek ve sorunları dinledi.



Çavuşoğlu, Mustafa Şahin-Mihriban Demirtaş çiftinin düğününe de katıldı.



