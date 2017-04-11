Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Minsk'i Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye-Belarus diplomatik ilişkilerinin tesisinin 25. yıldönümü vesilesiyle Minsk'i ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'ın Türkiye-Belarus diplomatik ilişkilerinin tesisinin 25'inci yıldönümü vesilesiyle 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Minsk'i ziyaret edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldız'ın Minsk'teki temasları kapsamında görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarındaki muhataplarıyla bir araya gelecek olan Yıldız'ın diplomatik ilişkilerin tesisinin 25'inci yıldönümü münasebetiyle Büyükelçilik tarafından düzenlenecek etkinliğe de katılacağı kaydedildi. - ANKARA