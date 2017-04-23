Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kosova'da - Prizren/

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kosova'nın güneybatısında bulunan Prizren ve Mamuşa kentlerini ziyaret etti.



Yıldız "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü" vesilesiyle resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç eşliğinde Prizren'deki Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu. Burada Türk Temsil Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazar ile görüşen Yıldız, görüşmenin ardından "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü" kapsamında düzenlenen "Kosova Türk Toplumunun Yarınları" konulu panele katıldı.



Yıldız, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın da katıldığı panelde yaptığı konuşmada, Balkanlar ve özellikle Kosova'daki halkın ihtiyaçlarını itinayla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.



"Balkanlar bizim için bir mücevher gibi"



Türkiye'den gelen yardımların, özellikle Kosova ve Bosna Hersek gibi savaş mağduru ülkelerin korunmasına ve geleceğinin şekillenmesine yardımcı olmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, "Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'deki belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız, Balkanlar'daki soydaşlarımıza itinayla bakıyorlar. Balkanlar bizim için bir mücevher gibi." dedi.



Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hızla toparlandığını belirten Yıldız, bu toparlanma sayesinde Suriye ve Irak'tan kaynaklanan tehditlerin bertaraf edildiğini ve sınırdaki belirli bir alanın kontrol altına alındığını dile getirdi.



Yıldız, "Suriye sorununun çözülmesi ve ülkemiz üzerinde yükün hafiflemesini ve böylece batıdaki dost ülkelere ve soydaş topluluklara da daha fazla yardım edebilmeyi ve daha fazla dikkat gösterebilmeyi umuyoruz. Aynı şekilde bu yıldan itibaren Avrupa Birliği ile bir süredir durağanlaşan ve hatta olumsuz seyreden ilişkilerimizin tekrar Türkiye'nin tam üyelik hedefine uygun şekilde canlanmasını ve ciddi müzakerelere başlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kosova'daki Türk toplumunu temsil eden dernek ve parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenlerden gelen eğitim ile çifte vatandaşlık gibi konularla ilgili soru ve önerileri dinleyen Yıldız, ülkedeki Türkçe eğitiminin sürdürülmesi için yardımda bulunma sözü verdi.



Ahmet Yıldız, Kosovalı Türklerin bulundukları yere sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.



Kosova'da son dönemlerde Türk bayrağına yapılan saldırılara da değinen Yıldız, "Kosova kalbimizde olduğu için, buradaki soydaşlarımız, kardeşlerimiz ciğerimizin içi olduğu için burada birileri bayrak yakmış, bazı olaylar olmuş, bunlar Türkiye'nin duygularını, politikasını değiştirmez, biliyorsunuz bunları marjinal kesimler yapmıştır veya sabotaj amaçlıdır, buradan Türkiye'ye bir kötülük beklemiyoruz." şeklinde konuştu.



Yıldız, Balkanlar'daki Osmanlı mirasının Anadolu'dakinden daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, bunların itinayla korunması gerektiğini vurguladı.



Panelin ardından Yıldız, Prizren'de geçen yıl açılan ve 24 Nisan'da konsolosluk işlemlerine başlayacak Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna geçti ve burada Başkonsolos Selen Evcit ile görüştü.



Yıldız'ın Mamuşa ziyareti



Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'yı da ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, Belediye Başkanı Arif Bütüç ile bir araya geldi.



Buradan Mamuşa Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Mamuşa İrtibat ve İzleme Evi'ne (İVİT) geçen Yıldız, daha sonra Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.



Bakan Yardımcısı Yıldız dün başkent Priştine'de Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile ayrı ayrı görüşmüş, ardından da Gilan şehrinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katılmıştı.



Yıldız'ın yarın Prizren'de düzenlenecek 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Resepsiyonu'na katılması bekleniyor.