Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kosova'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kosova'nın güneyinde bulunan Gilan şehrinde "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katıldı.



Yıldız, resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da, Gilan ve Doburçan ilköğretim okullarındaki Türkçe sınıflar tarafından Gilan Tiyatrosu'nda sergilenen müsamereyi izledi.



Müsamereye Ahmet Yıldız'ın yanı sıra Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Sağlık Bakan Yardımcısı Kadir Hyseini, Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da katıldı.



Müsamerenin açılışında konuşma yapan Yıldız, Türkiye'nin, Kosova'nın iyi ve kötü gününde yanında olduğunu vurgulayarak, "Bugün görüyorum ki bu dost ülkede soydaşlarımız anayasal haklarını layıkıyla kullanıyorlar, dillerini ve kültürlerini muhafaza ediyorlar. Bu bizim için çok sevindirici." dedi.



Gilan Belediye Başkanı Haziri ise Gilan'ın Türkiye ile tarihi bağlarının olduğunu kaydederek, "Gilan'ın tarihi Türk ve Arnavut diye ayrılmaz, onlar bizim her zaman kan kardeşimizdi, biz onlarla aile bağları kurduk ve onların şehrimiz için, Kosova ve Gilan'ın özgürlüğü ve ekonomik gelişimi için yaptığı katkılar ve elde etmiş olduğumuz kazanımlar ayrıştırılamaz." diye konuştu.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç da konuşmasında 23 Nisan'ın önemine işaret ederek, "Bu dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı da bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye. Bundan da büyük mutluluk ve onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Yardımcısı Yıldız, müsamerede bulunan heyet eşliğinde Kosova Türkleri Milli Günü kapsamında düzenlenen "Kosova Türk Gençleri ve Sosyal Hayat" başlıklı panele katıldı.



Burada gençlerin soru ve görüşlerini dinleyen Ahmet Yıldız, Kosova gençlerinin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ifade etti ve gelecekte Avrupa çatısı altında hep beraber yaşama temennisinde bulundu.



Gün içerisinde Bakan Yardımcısı Yıldız, Priştine'de Başbakan İsa Mustafa, Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile ayrı ayrı görüşmeler de yaptı.



Yıldız'ın yarın ve 23 Nisan'da ise Kosova'nın güneybatısındaki Prizren ve Mamuşa'daki etkinliklere de katılması bekleniyor.