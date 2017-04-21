Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kosova'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü dolayısıyla geldiği başkent Priştine'de, Başbakan İsa Mustafa, Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ayrı ayrı görüştü.



Yıldız, Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Başbakan Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini dile getiren Yıldız, Türkiye'deki güncel durum ve Türkiye'nin Kosova'ya bakışını bir kez daha aktardığını bildirdi.



Yıldız, "Kosova Türklerin kalbindedir. Türklerin dış politika öncelikleri arasında Kosova'nın tanınması, uluslararası toplumda yerini alması ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üye olması önemli bir gündem maddesidir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, belediyeler ve iş adamları aracılığıyla Balkan ülkeleri ve özellikle Kosova'ya yaptığı yardımlara değinen Yıldız, "Biz bütün dünyada bu yardımları yapıyoruz ama bu bölgeyle ilgili yardımları bir manevi ve ahlaki sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.



Yıldız, bu yardımların birer araç olduğunu, esas Kosova'nın kendi kendine yeter hale gelmesi, kurumlarının gelişmesi ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması amacı taşıdıklarını vurguladı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kosova'daki varlığının da yaptığı görüşmelerde ele alındığını aktaran Yıldız, "Biz Maarif Vakfının buradaki faaliyetlerine bir an önce başlaması konusunda kolaylık ve anlayış bekliyoruz. Buradaki eğitimin de Milli Eğitim Bakanlığımızın sertifikasyonunda, modern şartlarda devamını diliyoruz." şeklinde konuştu.



Yıldız, Kosova Türklerinin çifte vatandaşlık talebi ile ilgili bir soru üzerine, aranan şartları taşıyan soydaşların bu konuda başvuruda bulunabilecekleri ancak tercihlerinin, bu soydaşların Kosova vatandaşı olarak Kosova'da hayatlarını idame ettirmesi olduğunu söyledi.



"Kosova'daki Türk toplumu, ülkenin kalkınması için çalışıyor"



Ziyareti dolayısıyla Yıldız'a teşekkür eden Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar da Kosova'daki Türk toplumunun, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalışan bir toplum olduğunu söyledi.



23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Kosova'daki Türk toplumunun çıkarları, dini, dili, eğitimi, gelenekleri ve kültürünün tanıtılmasında önemli olduğunu vurgulayan Yağcılar, bu etkinliklerin Kosova'yı, buradaki Türk toplumunu ve Kosova-Türkiye ilişkilerini tanıtmak için düzenlendiğini sözlerine ekledi.



Bakan Yardımcısı Yıldız, bugün ayrıca Gilan şehrinde Kosova Türkleri Milli Günü kapsamında düzenlenencek bazı programlara da katılacak. Yıldız, 22-23 Nisan tarihlerinde ise ülkenin güneybatısındaki Prizren ve Mamuşa'da temaslarda bulunacak ve bir dizi etkinliğe iştirak edecek.