Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'dan Aa'nın Üsküp Ofisine Ziyaret

Makedonya'da bir dizi temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ofisini ziyaret etti.



Üsküp ofisindeki çalışanlarla sohbet eden Yıldız, kurumun Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'daki faaliyetleri hakkında AA Arnavutça ve Makedonca Editörü Adnan İdriz'den bilgi aldı.



Yıldız'a ziyaretinde Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.