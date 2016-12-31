Dışişleri Bakan Yardımcısı Paris'te Türk Stk Temsilcileriyle Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Fransa'daki Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.



Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleşen buluşmada, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Başkonsolos İhsan Emre Kadıoğlu, Eğitim, Çalışma ve Din Hizmetleri ataşeleri ile Büyükelçilik birinci Müsteşarı hazır bulundu.



Başkonsolos Kadıoğlu, toplantıya katılan Türk sivil toplum örgütü temsilcilerine, buluşmanın amacını açıkladı. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa da, Paris'te göreve başlamasından bu yana dernek temsilcileriyle 3. kez bir araya geldiğini hatırlatarak, eğitim, Fransız yerel yönetimleri ve Fransa'daki Türk birliğinin önemine dikkat çekti. Musa, Türk toplumu için bu 3. önemli faktörün ön planda tutulması gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız da, Türkiye'nin iç ve dış politikasına değinerek, anayasa değişikliği konusunun Meclis'e olduğunu hatırlattı ve Türkiye için hayırlısı olması temennisinde bulundu.



Türk-Fransız ilişkilerine de değinen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yıldız, "Suriye konusunda ikili ilişkilerimiz daha sıcak bir duruma geldi ve yıllardır iki ülke arasındaki ilişkilerimiz dostane bir şekilde devam etmektedir" dedi.



Avrupa Birliği üyeliği konusuyla ilgili de Yıldız, "Komşularımızla sorunların son bulacağını ümit ediyoruz. Bunun ardından AB üyeliği konusunda ilerlere kaydedilecektir, Kıbrıs sorunu üzerine ikili görüşmeler yapılıyor. Bu da iyi yönde sonuçlanacak" diye konuştu. - PARİS