Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kosova'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Kosova'ya destek ve yardımlarının artarak devam edeceğini söyledi.



23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak için Kosova'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Priştine'de, Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar ile bir araya geldi. Kamu Yönetimi Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Yıldız, Kosova'nın, Türkiye'nin kalbinde olduğunu ve Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını hatırlattı. Kosova'nın tanınması, uluslararası toplumda yerini alması ve Avrupa - Atlantik kurumlarına üye olmasının, önemli bir gündem maddesini teşkil ettiğini kaydeden Yıldız, Kosova'da Türk toplumunun kendi dilini ve örfünü tanıyarak var olmasının son derece çok sevindirici olduğunu vurguladı.



"Türk kurumlarının diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Kosova'ya yardım ve yatırımlarını manevi ve ahlaki bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bunlar bugüne kadar artarak devam etti. Yardımlar bir araç, esas amaç, Kosova'nın kendi kendine yeter hale gelmesidir. Kosova'nın kendi kurumlarının gelişmesi ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri almasıdır" diyen Yıldız, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir yandan kardeş ilişkisi, diğer yandan uluslararası ilişkilerde saygıya dayanan ilişki olduğunu kaydetti.



Bakan Yardımcısı Yıldız yöneltilen soru üzerine Marif Vakfı'nın, Kosova'da bir an önce faaliyete başlaması konusunda anlayış beklediklerini de belirtti.



Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, Kosova Türk toplumunun, Kosova Cumhuriyeti'nin yapıcı bir unsuru olarak, Kosova'nın gelişme ve kalkınması için çalışan bir toplum olduğunu belirterek, Türk toplumunun, Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) yaptığı çalışmalarla aynı yolda yürüdüğünü söyledi. Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Yağcılar, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarını Kosova, Kosova Türkleri ve Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkileri tanıtma çalışması olarak gördüklerini ifade etti.



Kosova'yı ilk kez ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kosova Başbakanı İsa Mustafa tarafından kabul edilerek, Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ile de bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı yapıldı.



Üç günlük ziyaret çerçevesinde Bakan Yardımcısı Yıldız, Prizren, Mamuşa ve Gilan'ı da ziyaret ederek, Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarına katılacak. - PRİŞTİNE