Dıscover Fintech 2017 Gerçekleşti

FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Amazon işbirliğiyle ilki gerçekleştirilen Discover Fintech 2017 etkinliğinde, Türkiye finans dünyasının ileri gelen banka, aracı kurum ve şirketleri 13 Nisan'da Four Seasons Bosphorus Otel'de bir araya geldi. Davetli grup Fintech alanında gelinen son noktayı ve gelecek yenilikleri konuştular.



Açılış konuşmasını yapan Foreks CEO'su Serra Berkol Erciyes, Fintech firmalarının Türkiye'deki finans kuruluşları için neden önemli olduğuna değinirken, dijitalleşme alanında birlikte kat edilecek çok yol olduğuna ve bu hizmetleri sunarken yazılım alanında pırıl pırıl genç bir ekibe yatırım yaptıklarına değindi.



Amazon Web Servis Türkiye Yöneticisi Yinal Özkan, finans sektörünün teknoloji gelişiminde bulunduğu noktayı değerlendirdiği sunumunda, gelecekte firmaları nelerin beklediğiyle ilgili faydalı bilgiler paylaştı. Özkan, daha önce data centerlar üzerinde operasyonel olarak yapılan işlerin artık servis olarak alınmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durdu.



Borsa İstanbul'dan konuşmacı olarak katılan CTO Ufuk Özdemir ise borsanın geçmiş teknik çalışmalarına değinerek, NASDAQ alt yapısına geçişlerinden ve önümüzdeki dönemde hedefte olan yeniliklerden bahsetti.



Foreks'in hem finansal veri sağlama hem de yazılım geliştirme alanında büyük banka ve aracı kurumlar için hayata geçirdiği projeler, kurumların yetkilileri tarafından case study olarak sunuldu. Katılımcıların ilgiyle dinlediği İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Kenan Ayvacı ve Dijital Kanal Geliştirme Yöneticisi Ali Yalçın, İşCep Mobil Borsa'nın her gün artan son kullanıcı rakamlarıyla ulaştığı başarıyı paylaştı. Akbank'tan IT Investment Applications Vice President Gökhan Eker, Akbank Yatırım portalı ile Akbank Mobil Yatırımcı uygulamalarının hayata geçirilmesinden ve mimari yapılarının entegrasyon kolaylığı ve performans avantajlarından bahsetti. Garanti Bankası Dijital Ürün ve İş Gelirtirme Yöneticisi Uğur Sennaroğlu ise geliştirlen Paragaranti portalından, yatırım chatboat'unun teknolojik üstünlüklerinden, kullanılan güncel mimarilerinden ve geliştirme süreçlerinin hızından söz etti.



Öğleden sonraki oturumlar, Foreks teknik ekibi CTO Abidin Sunar, Mobil Yazılım Lead Yağız Poyraz, DevOps Lead Uğur Arpacı ve Backend Developer Sercan Karaoğlu'nun Foreks'te teknik alanda gelinen noktayı uygulamalı örneklerle anlattıkları sunumlarla başladı. Özellikle "Borsa ve PariteFX" appleri, Hololens ile sanal bir seans odasının yaratılabilmesi, iOT cihazı ile piyasaları takip ettiğimiz programın sadece bir monitör veya TV ile PC ihtiyacı olmaksızın izlenmesini sağlayan demolar dikkat çekti.



Daha sonra Amazon Londra ofisinden Paco Hope "Cloud Güvenliği" konusunda firmanın sorumluluk alanı ve servis sağlayıcının sorumluluklarını net bir şekilde açıkladı. Amazon'un güvenliğe verdiği önemin geliştiricilerin işini ne kadar kolaylaştırdığını gösteren Paco, desteklenen çok sayıda standart sayesinde güvenin sertifikalandığı bir ortam sunulduğundan bahsetti.



Son oturumda ise AWS Yetkili Eğitmeni Barış Bilen Vural cloud teknolojilere yönelmek isteyen firmalar için atılması gereken adımları özetledi. Yönetim desteğinin ve eğitimin cloud teknolojilere geçiş ne kadar önemli olduğunu belirtti. Vural ayrıca matbaanın icadından sonra cloud teknolojilerin yaşattığı teknolojik devrimin ne kadar etkili olduğundan bahsetti.