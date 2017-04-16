YSK: Dışarıdan Getirildiği Kanıtlanmadığı Sürece YSK Mührü Olmayan Oylar Sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

TOPLANTI YAPTILAR

YSK tarafından yapılan duyuruda, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine Kurul üyelerinin toplandığı belirtildi.

DIŞARIDAN GETİRİLDİĞİ KANITLANMADIKÇA GEÇERLİ SAYILACAK



Duyuruda, YSK tarafından, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiği, sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerektiği bildirildi.