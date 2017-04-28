Dış Ticaret İstatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 14 milyar 496 milyon dolara yükseldi.



Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara çıktı.



Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 5 milyar 7 milyon dolardan yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 71,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,3'e çıktı.



(Sürecek)