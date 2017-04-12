Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

İhracat birim değer endeksi şubatta yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi de yüzde 7,3 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 8 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 1,5 azalırken, 'ham maddeler (yakıt hariç)'de yüzde 8,7 ve 'yakıtlar'da yüzde 58,5 arttı.



İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 2,8 azalırken, 'ham maddeler (yakıt hariç)'de yüzde 14,3, 'yakıtlar'da yüzde 31,4 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 1,4 arttı.



İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 4,9, 'ham maddeler (yakıt hariç)'de yüzde 14,1, 'yakıtlar'da yüzde 15,9 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 5,4 arttı.



İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 1,7, 'ham maddeler (yakıt hariç)'de yüzde 18,3 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 10,7 azalırken, 'yakıtlar'da yüzde 8,7 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 135,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, 2017 Şubat ayında 138,3 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 129,3 olan ithalat miktar endeksi, 2017 Şubat ayında değişmedi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 122,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 118,8 oldu.



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Şubat ayında 114,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,1 puan azalarak, 2017 yılı Şubat ayında 106,7 oldu.



(İHA)