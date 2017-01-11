Dış Ticaret Endeksleri

İhracat birim değer endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,6, ithalat birim değer endeksi de yüzde 3,3 geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.



Buna göre, ihracat birim değer endeksi kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düştü. Endeks, aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 1,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 ve yakıtlarda yüzde 5,7 arttı.



İthalat birim değer endeksi de söz konusu dönemde yüzde 3,3 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5, yakıtlarda yüzde 13,9, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 1,4 ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 1 geriledi.



İhracat miktar endeksi yüzde 10,1 arttı



İhracat miktar endeksi, kasımda 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 7,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 29,1 artarken, yakıtlarda ise yüzde 36,4 düştü.



İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 9,6 artış gösterdi. Endeks değeri bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12 ve yakıtlarda yüzde 6,6 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ekimde 136,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 artışla kasımda 138,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise bir önceki yılın kasım ayında 134,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, geçen yılın kasım ayında 143,4 oldu.



Ekimde 131,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,4 azalarak, kasımda 128,7 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise bir önceki yılın kasım ayında 121,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,4 artışla 2016 yılının kasım ayında 130,1 oldu.



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı kasım ayında 107,9 olan dış ticaret haddi, 2016'nın aynı ayında 110,9 olarak gerçekleşti.