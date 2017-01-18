Dış Ticaret Destekleri İş Dünyasına Anlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Destek Kapısı' projesi kapsamında ihracat yapmak veya ihracatını artırmak isteyen firmalara 'dış ticaret destekleri'ndeki son gelişmeler anlatıldı.



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, oda olarak ülke ekonomisine yeni girişimcilerin kazandırılmasına öncülük ederken, KOBİ statüsündeki üyelere de önemli destekler sağladıklarını ifade etti. İlker Duran, 112 ülkeden daha fazla ihracat yapan Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğünün de altını çizdi.



Duran, "Türkiye'de en fazla Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) Projesi yürüten oda olarak, Ekonomi Bakanlığı'mızın proje destekleri sayesinde şehir ekonomisine 135 milyon liralık kaynak kazandırdık. 4 bini aşkın üyemizi 80'i aşkın yurt dışı fuarıyla buluşturduğumuz Küresel Fuar Acentesi projemiz kapsamında KOSGEB ile birlikte üyelerimizi yaklaşık 10 milyon TL'lik destekten yararlandırdık. Bursa iş dünyası olarak firmalarımızın dünyaya açılmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü küresel arenada güçlü olmak isteyen KOBİ'ler, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek zorundadır. Üye firmalarımızın bu destek ve hibelerden daha fazla faydalanması amacıyla BTSO olarak Destek Kapısı Projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle devletimizin farklı kurumları tarafından sağlanan desteklerden üyelerimizin daha çok yararlanmasını amaçlıyoruz" dedi.



Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Gülay Babadoğan Tarakçıoğlu, yurt dışı marka ve tasarım desteklerindeki son gelişmeleri anlattı. Turquality programının dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olduğunu belirten Tarakçıoğlu, bu programla ağırlaşan rekabet şartlarında güçlü global Türk markalarının oluşturulmasının teşvik edildiğini belirtti. Tarakçıoğlu, program kapsamında patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilinde tanıtım, reklam ve pazarlama, sertifikasyon ve danışmanlık gibi alanlarda desteğin verildiğini kaydetti.



Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Meryem Merve Yıldız, Ur-Ge destekleri, pazar araştırması ve pazara giriş destekleri ile pazara giriş belgelerinin desteklenmesi hakkında bilgiler paylaştı. - BURSA