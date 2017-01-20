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Dış Borsalarda Trump Tedirginliği
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Dış Borsalarda Trump Tedirginliği

Küresel piyasalarda Donald Trump'ın göreve başlaması öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dış Borsalarda Trump Tedirginliği

Küresel piyasalarda Donald Trump'ın göreve başlaması öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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